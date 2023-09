Cleanup Day: Projeto promove limpeza de praia em Mar Grande no sábado

Na semana em que é celebrado o Dia Mundial da Limpeza (Cleanup Day), o Projeto Mares vai realizar diversas ações com o objetivo de mobilizar a comunidade para a importância do descarte correto de resíduos. Uma delas é a limpeza de praia e faixa de areia em Mar Grande, que fica no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O movimento Cleanup Day acontece no dia 16 de setembro em 191 países. No Brasil, a iniciativa acontece pela sexta vez reunindo ações por diversas cidades.

A primeira atividade aconteceu nesta quarta-feira, 13, tendo como público alvo os estudantes dos cursos técnicos em Meio Ambiente e de Guia de Turismo, do Centro Estadual de Educação Profissional do Oceano. O coordenador geral do projeto, José Roberto Pinto, o Zé Pescador, vai apresentar a palestra com o tema “A restauração de recifes de coral na Baía de Todos os Santos. Década do oceano / década da restauração dos ecossistemas 2021 a 2030”.

Já no sábado, 16, às 9h, integrantes do projeto e voluntários realizam de forma integrada a limpeza da faixa de areia da praia, na Praia do Duro, localizada na frente da sede da ONG PRÓ-MAR, responsável pelo projeto. Haverá também uma ação de limpeza submarina realizada por mergulhadores. Para participar como voluntário da limpeza submarina é necessário possuir conhecimento em mergulho livre. Já a limpeza da praia é aberta a todos que desejarem participar.

Os resíduos recolhidos durante a ação serão pesados e destinados ao aterro sanitário municipal para descarte adequado.

284km de praias e rios

Outros 23 projetos que fazem parte do Programa Petrobras Socioambiental realizarão ações no Cleanup Day, atuando em uma área total de 284km de praias e rios. A estimativa é que os eventos reúnam cerca de 1.250 voluntários e coletem 10 toneladas de resíduos.

Em ações anteriores, como essa, os voluntários recolheram diversos tipos de materiais, entre eles alguns inusitados como: louças antigas, fogões, geladeiras, sofás, televisores, computador, sofás, resíduos internacionais com mais de 20 anos, carcaças de quelônios e restos de baleias.

Também já foram encontrados materiais hospitalar, fraldas e máscaras descartáveis, teste de gravidez, teste de Covid-19, chinelos, brinquedos, borras de óleo, pneus e até mesmo capô de carro.