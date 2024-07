Clientes se assustam com fumaça no Salvador Shopping

Salvador Shopping, localizado no bairro do Caminho das Árvores - Foto: Divulgação

Uma tarde normal de passeio foi tomada pelo clima de susto e tensão no Shopping Salvador, nesta terça-feira (25). Populares que estavam no estabelecimento relataram nas redes sociais que uma nuvem de fumaça tomou conta do local, dificultando a respiração.

"Um fumacê danado dentro do Salvador Shopping e o povo indo ver o que era. Coragem! Me piquei", disse uma pessoa em imagens divulgadas. "Tá cheio de fumaça dentro do Salvador Shopping, quero saber o q foi", comentou outro. "Está tudo enfumaçado aqui dentro", relatou um terceiro.

Em busca de mais informações, a reportagem do Portal MASSA! entrou em contato com a assessoria do shopping, que informou que houve um "pequeno curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado do empreendimento, mas que foi rapidamente contornado pela equipe do centro de compras".

Após o ocorrido, o estabelecimento seguiu com as atividades normalmente. "O Shopping permanece funcionando normalmente, sem nenhum impacto nas operações", garantiu a assessoria.