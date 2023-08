Codeba abre inscrições para concurso com salário de até R$10 mil

A Codeba (Companhia das Docas do Estado da Bahia) abriu inscrições para concurso público com oportunidades de níveis Médio e Superior, para Técnicos e Analistas Portuários, em diversas áreas e as remunerações podem passar dos R$ 10 mil, além de R$ 1.334,95 de auxílio-alimentação para todos os cargos. As inscrições vão até o dia 21 de agosto e podem ser realizadas pelo endereço eletrônico do institutoaocp.org.br. As provas serão aplicadas no dia 19 de novembro em Salvador.

Ao todo, são ofertadas 26 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior de formação.

Veja:

Nível médio Técnico Portuário – Apoio Administrativo, Técnico Portuário – Controle Portuário, Técnico Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente.

Nível superior Analista Portuário – Administrador, Analista Portuário – Advogado, Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário – Contador, Analista Portuário – Economista, Analista Portuário – Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário – Engenheiro Mecânico, Analista Portuário – Gestão Ambiental, Analista Portuário – Sanitarista, Analista Portuário – Serviço Social e Analista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho.