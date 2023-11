Codecon inicia monitoramento de preços para coibir práticas abusivas | A TARDE

Com a Black Friday chegando, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), iniciou o processo de monitoramento de preços das categorias de produtos mais desejados deste período, como eletrônicos, telefonia e informática, com o intuito de coibir publicidades enganosas.

O monitoramento de preços abrange diversos estabelecimentos da cidade que frequentemente participam da ação, com foco nas categorias mais procuradas, como eletrônicos, telefonia e informática. No dia 24 de novembro, data da Black Friday 2023, os agentes de fiscalização estarão distribuídos por todo o comércio da cidade para coibir práticas abusivas.

DICAS

O d iretor-Geral da CODECON, compartilhou dicas essenciais para aproveitar as ofertas: “Fiquem atentos aos grandes descontos em sites, pois podem esconder armadilhas. Verifique a segurança do site observando o cadeado na barra de endereço e pesquise informações da empresa, como CNPJ, avaliações de outros compradores e o número de telefone para confirmar a veracidade da promoção. Ao visitar lojas físicas, faça uma pesquisa de preços dos produtos desejados para encontrar as melhores ofertas, além de verificar a validade, as políticas de troca e a clareza das informações nas embalagens”, orienta Netto.

Para registrar denúncias, os consumidores podem entrar em contato com o CODECON através dos canais oficiais disponíveis, incluindo o Aplicativo Codecon Mobile, o Aplicativo Fala Salvador, o site ( www.codecon.salvador.ba.gov.br ), o portal do Fala Salvador ( www.falasalvador.ba.gov.br ) ou ligando para a Central de Atendimento Disque Salvador no número 156.