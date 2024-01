Codesal realiza vistorias do PPDC em áreas de risco | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) deu início, nesta quinta-feira, 28, a realização de vistorias das áreas propensas a aplicação do Plano de Prevenção de Defesa Civil (PPDC) em função das chuvas que estão sendo esperadas para o inicio de janeiro.

Para janeiro estão sendo esperadas chuvas em Salvador acima da normal climatológica do mês (76,9mm) nas primeira e segunda semanas, segundo previsão do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

As vistorias do PPDC estão sendo feitas nas 14 áreas de risco prioritárias, onde estão instalados os Sistemas de Alerta e Alarme: Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.

Segundo a subcoordenadora do (Cemadec), Alana Matos, o objetivo "estar preparado para atuar com informações atualizadas das áreas, caso precise do acionamento de alguma dessas sirenes".

Preservar vidas

"Os procedimentos indicados pelos protocolos PPDC da Codesal contam com um fluxograma que detalha as etapas dos procedimentos e busca qualificar a atuação do órgão em situações de emergência visando preservar vidas", explica o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Implantado há cerca de sete anos, o PPDC estabelece protocolos de acompanhamento das condições do tempo e das situações de risco, realizadas pelo Cemadec.

O Cemadec monitora de forma integral os índices pluviométricos do Sistema de Alerta e Alarme, o que permite perceber antecipadamente os riscos de deslizamento de terra e alagamento de área, permitindo a evacuação de moradores para centros de acolhimento até que sejam realizadas vistorias dos locais atingidas e o risco cessado.