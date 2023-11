Coelba monta esquema para atender demandas de chuvas e ventos | A TARDE

Diante do aumento das ocorrências, decorrente das chuvas e ventos de maior intensidade que atinge a capital baiana, nesta terça-feira, a Neoenergia Coelba com reforço das equipes em campo.

De acordo com a distribuidora, o esquema operacional foi montado para atender as demandas de urgência com maior brevidade.

A equipe central de Operações Integradas (COI), também foi reforçada para os atendimentos e solicitações emergenciais. Engenheiros, técnicos e eletricistas permanecerão de plantão até a normalização da situação.

Em caso de ocorrência relacionada à rede de eletricidade, a Neoenergia Coelba orienta o acionamento da distribuidora através do teleatendimento gratuito 116, pelo WhatsApp (71) 3370-6350 e aplicativo Neoenergia Coelba, além da Agência Virtual.