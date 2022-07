Colisão entre carros na Av. ACM suspende operação na linha 2 do metrô

Uma batida entre dois carros na Av. ACM afetou a operação da linha 2 do metrô na tarde desta terça-feira, 19. A batida aconteceu entre as estações de metrô Acesso Norte e Detran.

Um dos veículos ficou pendurado no guarda-corpo que separa a avenida e o sistema metroviário, afetando parte da rede aérea da Linha 2.

Por causa do risco do veículo cair, o funcionamento da linha 2 do metrô foi suspenso por cerca de 30 minutos.

Segundo a Transalvador, o veículo foi retirado por um guincho, por volta das 16h45 e não houve vítimas.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, que administra o modal, informou que o acidente afetou parte da rede aérea da Linha 2. O sistema operou em uma via entre as estações Acesso Norte e Rodoviária e o intervalo entre trens na Linha 2 ficou em 8 minutos.

Segundo a empresa, a equipe de manutenção da concessionária foi acionada para normalizar a situação e a Linha 1 não foi afetada.