Com auxílio de app de investigação, homem é preso no Pelourinho - Foto: Ascom-PC/Divulgação

Um homem, que estava descumprindo a uma medida judicial, foi preso nesta sexta-feira, 21, no Pelourinho, por meio dos aplicativos Agente de Campo e Central de Atendimento e Despacho (CAD), utilizados de forma inédita no Brasil pela Polícia Civil da Bahia.

A ferramenta, que já vem sendo utilizada em operações e grandes eventos, orientou as equipes policiais em campo através do monitoramento em tempo real dos festejos juninos em Salvador e nas cidades do interior do estado.

“Infiltrados ou ostensivos nos circuitos dos festejos, os investigadores recebem, em tempo real, a geolocalização das ocorrências, com a natureza e especificação dos suspeitos. A partir disso, eles podem diligenciar diretamente no ponto onde o fato está acontecendo, facilitando a recuperação de bens, em caso de furtos e roubos, e a localização dos autores”, explicou o coordenador de operações de Polícia Judiciária, delegado Artur Guimarães.