Com Bruno Reis na plateia, Leonardo leva sofrência à Virada Salvador | A TARDE

O cantor sertanejo Leonardo, ícone da música sertaneja brasileira, se apresentou pela primeira vez no Festival Virada Salvador, neste sábado, 30. O artista começou o show ao som de uma versão em português da música "Corazón Espinado", do guitarrista Carlos Santana, seguido de "Ê Goiânia" e "Eu Juro".

“Estou honrado em estar pela primeira vez no Festival Virada Salvador. Estava ansioso para chegar na linda Bahia que amo. Público lindo e sempre amoroso demais comigo”, disse o artista, ao iniciar a apresentação.

“Tem gente para caramba aqui, olha só. Prazer estar com vocês, a gente não vem muito em Salvador, mas eu sinto falta. O público é maravilhoso, muito quente, e agradeço a vocês que estão aqui nessa super festa, um Feliz 2024, que sejam muito felizes, que é o mais importante”, declarou

Os fãs do artista lotaram a Arena Daniela Mercury e se emocionaram com a apresentação, especialmente com a homenagem a Leandro, durante "Não Aprendi Dizer Adeus". O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi um dos que marcou presença na apresentação. O gestor da capital baiana foi flagrado empolgado cantando as músicas do cantor junto com o público.

Entre os fãs que curtiram o show, o prefeito Bruno Reis marcou presença e foi flagrado cantando | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Veja o vídeo de Bruno na plateia

Outros amantes de Leonardo também curtiram a noite. A advogada Gabriela Gatto, de 33 anos, não escondia a felicidade. “Eu sou apaixonada por Leonardo, eu fiquei desesperada quando soube do show. Perfeito, sem palavras para descrever o show dele”, afirmou.

Edilene Rocha, de 43 anos, veio de Sussuarana só para ver o artista. “É o amor da minha vida, acho que minha pressão está em 18. Sei todas as músicas, é muita emoção e muito bom. Esperei muito por este momento”, disse ela.

Silvia Lima, de 47 anos, veio de Cajazeiras X para acompanhar a terceira noite do festival, mas especialmente para ver o ídolo. “Meu coração chega está doendo, cheio de amor, sou fã desde pequena. Quando soube que teria ele, meu coração só faltou sair pela boca, eu amo demais ele”, revelou.