Comando Militar do Nordeste (CMNE) comemora aniversário de 78 anos

- Foto: Divulgação

Com o término da II GM, o Exército Brasileiro foi reorganizado e, por consequência, foi criada, em 24 de julho de 1946, a Zona Militar do Norte, que abrangia todo o Nordeste brasileiro e a região Amazônica. Ocupou sua primeira sede na Rua do Príncipe, onde hoje funciona o Hospital Militar de Área do Recife.

Em 1956, passou a chamar-se IV Exército.

Em 1979, ocupou as atuais instalações no Curado.

Em 15 de outubro de 1985, teve sua denominação alterada para Comando Militar do Nordeste.

Missão do CMNE e composição:

O CMNE integra a Força Terrestre do Brasil e tem por missão “manter-se em permanente estado de prontidão para: defender a Pátria; garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem; cooperar com o desenvolvimento nacional; apoiar as ações de defesa civil; cumprir atribuições subsidiárias; e participar de operações e exercícios internacionais”.

É constituído por cinco Grandes Comandos: a 7ª Divisão de Exército e a 7ª Região Militar, ambos em Recife-PE; a 6a Região Militar em Salvador-BA; a 10ª Região Militar em Fortaleza-CE; e o 1º Grupamento de Engenharia em João Pessoa-PB. Possui, ainda, duas brigadas, sendo a Décima sediada em Recife e a Sétima em Natal-RN.

O CMNE é responsável pela condução do preparo e emprego de 63 organizações militares distribuídas em oito estados da Federação (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí).

Conta com um efetivo aproximado de 25 mil homens e mulheres, que em em regime de disponibilidade permanente, encontram-se sempre prontos para atuarem em qualquer situação, local ou momento na Defesa da Pátria e no atendimento das diversas demandas da Nação Brasileira.