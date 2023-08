Começa recadastramento para desfile no carnaval de Salvador

O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) deu início ao recadastramento de entidades carnavalescas para desfilar nos circuitos oficiais do carnaval de Salvador. O recadastramento começa nesta quarta-feira, 16, e segue até o dia 15 de setembro através do site ou na sede do Comcar. O procedimento é obrigatório e apenas blocos que já desfilam nos circuitos oficiais do evento poderão se inscrever.

De acordo com o Comcar, a mudança de local do desfile, caso seja pedida, somente será homologada após estudo de viabilidade técnica pela Empresa Salvador de Turismo (Saltur) com base nos relatórios dos últimos desfiles.

Após análise de viabilidade da inserção de novos blocos nos circuitos oficiais após o recadastramento, serão analisados a possibilidade com base na capacidade técnica de execução após análise do projeto.

Em caso de alteração do representante da entidade (bloco), os interessados devem anexar as cópias da alteração registrada em cartório e dos documentos RG, CPF e comprovante de residência do representante.

Para realizar o recadastramento é necessário que a entidade carnavalesca apresente: uma cópia do CNPJ; ata com diretoria atualizada registrada em cartório ou contrato social da produtora; CNPJ da empresa representante, com documento de identificação.

As fichas e a declaração necessária para o recadastramento foram encaminhadas para os e-mails de cada entidade, para preenchimento e devolução, assinados e com a apresentação dos documentos solicitados anexados.