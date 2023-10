Comprimidos de anfetamina são apreendidos durante ação da PRF na Bahia | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 19 comprimidos de anfetaminas durante uma operação de fiscalização nas imediações do no km 408 da BR-242, no município de Seabra, centro sul da Bahia. A ação aconteceu na noite de sexta-feira, 13.

Segundo as informações da PRF, a equipe abordou um condutor de caminhão. Os policiais questionaram a presença de alguma substância ilícita e de forma espontânea, o condutor confirmou a presença dos comprimidos, conhecidas comercialmente como "rebite", dentro da cabine.

As anfetaminas, cuja comercialização é regulamentada ou proibida pela ANVISA, são utilizadas devido ao efeito colateral dessas substâncias, que é a supressão do sono. Isso permite que esses condutores sustentem jornadas de trabalho ininterruptas, que frequentemente ultrapassam 24 horas de direção contínua, causando sérios riscos à segurança viária.

Diante da situação e considerando as substâncias apreendidas, o caso foi enquadrado, em tese, como "CONSUMO E PORTE DE DROGAS" de acordo com a Lei 11.343/06 - Art. 28, que diz: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Como medida imediata, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo que o autor se compromete a comparecer ao juizado especial criminal em Seabra quando intimado.