Confira horários e tarifas das travessias Salvador-Mar Grande

O movimento de embarque é tranquilo nos terminais da Travessia Salvador-Mar Grande, na manhã desta sexta-feira, 01. Como normalmente acontece nos fins de semana, a procura pela Ilha de Itaparica cresce e, por isso, a expectativa é que o fluxo de passageiros seja bem maior a partir das 13h.

O sistema opera com seis embarcações e outras duas em stand by fazendo saídas pontuais de meia em meia hora. Esta programação de horários a cada 30 minutos é a normal e do dia a dia da travessia. Mas quando a procura pelo sistema aumenta, as saídas são feitas a cada 15 minutos.

A Travessia Salvador-Mar Grande está operando desde às 5h, quando a primeira embarcação saiu do Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico ocorreu no horário normal, às 6h30. Hoje, o último horário programado para Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h.

Horários

De Salvador para Mar Grande - 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30.

Mar Grande para Salvador - 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

Com procura muito boa pelos turistas, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem nesta sexta-feira previsão de que todos os catamarãs deixem o Terminal Náutico com lotação completa. Os catamarãs fazem a viagem direta entre a capital e o Morro, que fica na Ilha de Tinharé, com duração média de 2 horas e 20 minutos.

As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro, o bilhete custa R$ 151,31. No sentido inverso, R$ 138,71. De Salvador, as próximas saídas são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai às 9h. Depois, os usuários encontram horários às 11h30, 13h30 e 15h.

De Salvador para o Morro o bilhete custa R$ 151,31. Já do Morro para a capital, a passagem custa R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Passagens pela Internet

Para comprar passagens pela internet para Morro de São Paulo, os endereços das concessionárias oficiais e que operam diariamente a travessia são os seguintes:

Biotur: www.biotur.com.br

Ilha Bela: www.ilhabelatm.com.br

Farol do Morro: www.faroldomorro.com.br

Programa muito requisitado pelos turistas que chegam a Salvador e também pelos soteropolitanos, o passeio de escunas pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos atende normalmente nesta sexta-feira e registra bom movimento de embarque no Terminal Náutico. As escunas estão saindo desde às 8h, retornando a Salvador às 17h. No roteiro do tour, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa e o bilhete é vendido nos guichês do terminal Náutico.