Confira opções de lazer para o feriado em Salvador

Quem vai passar o feriado prolongado de Corpus Christi em Salvador, pode aproveitar a partir desta quinta-feira, 8, as atividades realizadas em pontos turísticos e equipamentos municipais públicos. A programação conta com apresentações culturais como dança, contos juninos, religião e batalhas musicais.

Cidade da Música – A Cidade da Música da Bahia, no Comércio, promove no sábado, 10, às 15h, Oficina de Instrumento de Sucatas, com o objetivo de criar instrumentos musicais recicláveis para as bandas juninas da cidade. No domingo, 11, é a vez da oficina de Musicalização para os Bebês, no intuito de apresentar noções básicas de música e sonoridade para os pequenos, a partir das 15h.

Espaços Carybé e Pierre Verger – No espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana (Forte Santa Maria), no Porto da Barra, acontece o projeto Hora da História, com o tema “Contos Juninos”. O intuito é apresentar relatos históricos do nosso São João e a importância da festa para os nordestinos. A atividade acontece no sábado, 10, e domingo, 11, às 15h. Os visitantes ainda podem aproveitar antes para conhecer o Espaço Carybé das Artes (Forte São Diogo), também no Porto da Barra, com o mesmo ingresso.

Casa do Carnaval – Localizada na Praça Ramos de Queirós, Pelourinho, recebe no sábado, 10, das 14h às 18h, Baile Banzé a Caminho da Roça, atração onde o público participa do momento se apresentando em batalhas de dança, divididas nas categorias face junina, melhor look e cangaceiros. No sábado, 10 e domingo, 11, das 11h às 15h, o espaço oferece uma visita guiada com o tema “Bloco de Mediação”, para conhecer sobre a história do maior carnaval do planeta.

Casa do Rio Vermelho - A Casa do Rio Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gattai, situada na Rua Alagoinhas, 33, promove no sábado, 10, às 15h, uma visita guiada exclusivamente para as crianças com a temática “Caçadores de Sapos". No sábado, 10, e domingo, 11, das 10h às 18h, ocorre a oficina "Desenhos na Varanda", com a exposição de desenhos feitos pelos alunos da Escola de Belas Artes da Ufba.

No domingom, 11, às 10h30, a programação conta com a oficina Oratório dos Santos Juninos, voltada para os maiores de 10 anos. Para participar, é necessário que os participantes levem suas próprias tesouras, sem ponta.

Acesso – Os espaços culturais funcionam de terça a domingo, incluindo feriados, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) – benefício voltado para idosos, estudantes e residentes em Salvador (mediante apresentação do comprovante de residência). Às quartas-feiras, a entrada é gratuita.