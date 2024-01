Contribuinte que quitar o IPTU integralmente ganhará desconto | A TARDE

Pagar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em cota única pode trazer impactos financeiros positivos para os soteropolitanos. Em 2024, o contribuinte que quitar integralmente o tributo até 5 de fevereiro receberá 7% de desconto e pagará menos do que o valor parcelado em 2023.

A economia é possível em razão do reajuste do tributo ser percentualmente menor que o abatimento oferecido pela Prefeitura para pagamentos à vista. Conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a atualização terá como base somente o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o indicador oficial da inflação no país, entre dezembro de 2022 e novembro de 2023: 4,68%.

Para fins de comparação, os donos de imóveis que pagaram R$1 mil em 2023 terão que desembolsar R$1.046,80 neste ano. Todavia, com o desconto da cota única, o valor total reduzirá para R$973,52.

Os boletos para pagamento já foram enviados e devem chegar aos lares a partir da segunda semana de janeiro. Ao todo, 557 mil contribuintes serão notificados. Os soteropolitanos que optarem pela antecipação já podem emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br.

O pagamento pode ser efetuado nas redes bancárias credenciadas, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e internet banking, além da ferramenta Pague Fácil – no site da Sefaz.

Isenção

O ano começou com uma boa notícia para cerca de cinco mil famílias. Com a atualização da faixa de isenção por valor venal do imóvel, o número de contribuintes dispensados do IPTU subiu de 266 mil para 270.841 – um dos maiores do Brasil.

A correção, que também teve como base o acumulado do IPCA, permitiu o aumento do valor limite da isenção de R$126.019,45 para R$131.917,16.