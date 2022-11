Coral de estudantes de escola pública se apresenta em shopping

O coral de alunos da Escola Municipal Maria Quitéria, comandado pela regente Jeane Gerbase, se apresentou nesta quinta-feira, 10, no Shopping Piedade, com o tema “Natal Colorido”.

De acordo a diretora da Escola Municipal Maria Quitéria, Tanany Carla, em função do afastamento de muitos alunos da escola durante a pandemia, desde o início do ano a instituição pública de ensino está promovendo diversas ações para atraí-los de volta para as salas de aula.

“Com foco nesse resgate, já realizamos a festa da família, passeio ao Zoológico, projetos interdisciplinares, além do coral com foco no Natal, tendo em vista despertar os sentimentos de esperança, solidariedade e renovação. Ainda neste dia 20, realizaremos o projeto do Dia da Consciência Negra com o intuito de trabalhar a cultura, gerar conhecimento e agregar a família dos alunos”, afirma a gestora.

De acordo com Pablo Vieira, gerente de marketing do Shopping Piedade, a apresentação de corais no período do Natal já é uma tradição. "É com muita alegria que voltamos a recebê-los, após o início da pandemia".