CORE distribui brinquedos para crianças do Subúrbio Ferroviário | A TARDE

Crianças do bairro de Coutos, de comunidades no entorno da Avenida Afrânio Peixoto e do Largo dos Mares foram presenteadas com centenas de brinquedos arrecadados pela Polícia Civil, por meio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, 12, em comemoração ao Dia das Crianças. Três viaturas da CORE lotadas com os 418 brinquedos arrecadados, entre bonecas, carros, bolas e jogos educativos, saíram da sede da Coordenação, em São Cristóvão, para serem distribuídos na Avenida Suburbana.

A Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, ressaltou a importância de ações como essa. “A Polícia Civil tem como princípio nas suas atividades o cuidado com a sociedade. Mais do que se aproximar das comunidades que atendemos, nossa missão também é o cuidado com todos e todas”.