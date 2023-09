Corpo achado na ilha de Mar Grande é de jovem desaparecido em Ondina

O corpo encontrado na praia de Barra do Pote, em Mar Grande, nesta quarta-feira, 13, é do adolescente que se afogou no último domingo, 10, na praia de Ondina, em Salvador. A informação foi confirmada pela tia do garoto e, segundo o Corpo de Bombeiros, algumas características parecidas chamam atenção.

A identificação da suspeita será realizada após análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ainda conforme informações da tia, o corpo de Alex Almeida dos Santos Ferreiras, de 16 anos, já está no IML e aguarda a retirada, após a perícia.

O jovem estava com três amigos, quando desapareceu na praia. Bombeiros do 13º BBM/Bmar realizaram desde o dia do afogamento, com drones e embarcações, mas não conseguiram encontrar o adolescente, até a manhã desta quinta-feira, 14.

Na noite de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros emitiu uma nota informando que já havia uma suspeita do corpo ser do adolescente, após populares o encontrarem na praia de Barra do Pote. Nesta manhã, foi confirmado.