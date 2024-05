Corpo de atriz morta pela cunhada será enterrado em Salvador | A TARDE

Será sepultado na manhã desta quarta-feira, 15, o corpo da atriz Edivânia Brito Lima, de 18 anos, morta após ser atingida por água fervente no rosto. A suspeita de cometer o ato infracional é a cunhada da vítima, uma adolescente de 16 anos.



De acordo com amigos de Edivânia, a motivação da discussão seguida de agressão teria sido uma calcinha. A adolescente estaria usando a peça íntima que seria da vítima. Ao ser questionada, ela teria ido até a cozinha, esquentado a água e jogado no rosto da jovem.



Toda ação aconteceu na casa da adolescente, no bairro da Mata Escura, na periferia de Salvador. Edivânia era namorada do irmão da suspeita. Até o momento, a suspeita não tinha sido apresentada na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

Edivânia Brito Lima | Foto: Divulgação | Redes Sociais

Edivânia Brito atuava como atriz em peças teatrais. Ela também trabalhava como jovem aprendiz na Universidade Católica do Salvador. Nas redes sociais a instituição lamentou a perda.

Universidade Católica do Salvador lamentou a morte de Edivânia Brito Lima | Foto: Divulgação | Redes Sociais

"Com profundo pesar, a Universidade Católica do Salvador recebeu a notícia do falecimento da jovem aprendiz Edvania Brito Lima, que trabalhava no SGC. Toda comunidade acadêmica lamenta a notícia e se solidariza com sua família e amigos neste momento de despedida.

Na certeza da vida eterna, sustento da fé cristã, nos acalantamos no Amor Divino que acolhe agora nossa estimada colaboradora. O sepultamento acontecerá nesta quarta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Municipal de Brotas".

Edivânia Brito Lima era querida pelos colegas | Foto: Divulgação | Redes Sociais

Associação das Comunidades Paroquiais da Mata Escuta e Calabetão (Acopamec) também lamentou a morte. "Carinhosamente conhecida como Edi, nossa doce, sensível o obediente jovem tem na sua caminhada junto a Acopamec desde a infância, quando foi educanda capoeira e de dança e, mais tarde, acessou curso profissionalizante de panificação. Atualmente Edivânia segui a sua caminhada de sonhos como jovem aprendiz na Universidade Católica de Salvador".



