Corpo de Bombeiros amplia ações de prevenção nas praias de Salvador | A TARDE

O 13° Batalhão de Bombeiros Militar (13° BBM/Bmar) ampliou a atuação nas praias de Salvador e do interior, para garantir a segurança de banhistas. A ação do Batalhão Marítimo (Bmar), seguirá até o final de fevereiro de 2024, com o objetivo de prevenir casos de afogamento e outros acidentes nesta época do ano em que as praias costumam ser mais frequentadas, principalmente pelo grande fluxo de turistas.

Em dezembro, o reforço nas praias de Salvador será realizado com um incremento de mais de 130 bombeiros militares que atuarão em pontos no Porto da Barra, Farol da Barra, Ondina, Rio Vermelho – nas praias da Paciência e Buracão –, e em Amaralina. Segundo o soldado BM e guarda-vidas, Bruno Schindler, “a atuação será reforçada nos finais de semana e feriados, com guarda-vidas náuticos e mergulhadores garantindo a segurança de baianos e turistas. O Bmar conta ainda com duas embarcações para salvamento”, completou.

Segundo o CBMBA, banhistas devem procurar praia com serviço de guarda-vidas. “Ao chegar à praia, procure saber qual o melhor local para o banho e, se ingerir bebida alcoólica, evite entrar no mar. Já os pais ou responsáveis, na companhia de crianças, devem manter uma distância segura de um braço, caso queiram se banhar, porque é muito recorrente que essas crianças, por estarem distantes dos adultos, acabem se afogando”, alerta Schindler.

Corrente de retorno

O Corpo de Bombeiros alerta que 75% dos afogamentos registrados nas praias são nas chamadas correntes de retorno, fenômeno que forma uma espécie de corredor na parte mais rasa do mar, em direção às regiões mais profundas. A mudança de sentido aumenta a profundidade da água no corredor, fazendo com que a corrente também fique mais rápida, podendo arrastar o banhista para o fundo do mar.

“Nós indicamos com uma bandeira vermelha para que os banhistas não adentrem esse local. Caso o banhista caia na corrente de retorno, indicamos que mantenha a calma, não se desespere, peça ajuda e nunca nade em direção à praia, mas paralelo a ela, saindo lateralmente da corrente”, orienta o bombeiro Bruno.