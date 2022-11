Corpo de homem é encontrado com crânio afundado em Salvador

O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 2, na região da Baixa de Quintas, em Salvador, próximo ao Colégio Leopoldo dos Reis.

Segundo as informações da Polícia, a vítima estava com escoriações na cabeça e a suspeita é que ele tenha sido morto durante uma briga na madrugada desta quarta, feriado do Dia de Finados.

Não há mais informações sobre o caso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga a motivação e autoria do crime.