Corpo de homem é encontrado com mãos amarradas em Salvador | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado nesta sexta-feira, 3, com marcas de tiros e mãos amarradas nas proximidades do final de linha do bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados após o crime.

Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a remoção do corpo não identificado e início da perícia.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.