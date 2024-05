Corpo de homem é encontrado em praia da região de Cantagalo | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado por banhistas em uma praia na região da Cidade Baixa, em Salvador, no início da tarde desta quinta-feira, 23. Segundo informações preliminares obtidas pelo Portal MASSA!, a vítima teria se afogado.

Banhistas e demais populares que estavam fora do mar notaram a presença do corpo. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, informou que uma equipe recebeu o acionamento e, no local, tomou conhecimento de que o homem “evoluiu a óbito”.

Ainda não há informações sobre as causas da morte. A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim).

