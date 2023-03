Corpo de homem é encontrado próximo à delegacia de Tancredo Neves

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, 8, nas proximidades da Delegacia Territorial de Tancredo Neves, em Salvador. A vítima, que ainda não foi identificada, estava com marcas de tiros e membros amarrados.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo no Largo do Anjo Mau. A suspeita é de que o crime tenha relação com a disputa do tráfico de drogas na região.

Moradores da região vem sofrendo com a 'Guerra do Tráfico'. Na última sexta-feira, 3, dez pessoas foram baleadas durante uma festa do tipo "paredão". Entre as vítimas, três crianças; duas de 7 anos e uma de 9 anos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Até o momento, não há informações de indicativo de autoria ou confirmação da motivação.