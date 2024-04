Corpo de homem é encontrado próximo a prédio de luxo em Salvador | A TARDE

O corpo de um homem foi encontrado sem vida, na manhã desta segunda-feira, 3, próximo ao condomínio Porto Trapiche Residence, na Av. Lafayete Coutinho, Comércio, no bairro do Comércio, em Salvador.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 16ª CIPM foram acionados para averiguar informação sobre um homem caído ao solo, sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo na Av. Lafayete Coutinho, Comércio. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia.

A Polícia Civil informou que o DHPP foi acionado sobre a localização do corpo de um homem, sem identificação, vítima de disparos de arma de fogo. O acionamento ocorreu na manhã desta segunda-feira, 8 e uma equipe do Silc expediu as guias para remoção e perícia. "As circunstâncias, autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS)".

Na última quinta-feira, 4, ao lado do condomínio, na Praia da Preguiça, o corpo de um jovem de 21 anos, identificado como Jonata Mourentino dos Santos, foi encontrado boiando. O cadáver também tinha marcas de tiros.