Corpo de mulher é encontrado em via pública no bairro do IAPI

O corpo de uma mulher, identificada como sendo de Carla dos Santos Nunes, de 27 anos, foi achado em via pública na Rua Elmano Silveira Castro, no bairro do IAPI, com perfurações provocadas por arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Silc DHPP foi acionada, na noite de sexta-feira (26), e expediu as guias para remoção e perícia. A 3ª DH/BTS está apurando as circunstâncias e motivação do crime, com indicativo de autoria. Não há mais informações sobre o caso.