Corpo do artista plástico Tatti Moreno é enterrado em Salvador

No final da manhã desta quarta-feira, 13, o corpo do artista plástico Tatti Moreno foi sepultado em Salvador, no Cemitério Jardim da Saudade. Ele morreu aos 77 anos, em consequência de um câncer no fígado.

O sepultamento de Tatti foi tranquilo, mas cercado de afetuosidade dos familiares e amigos. Além de outros artistas plásticos, os filhos do escultor e a viúva acompanharam a cerimônia. De acordo com a família de Tatti, logo após descobrir o câncer, ele chegou a ser internado três vezes.

Porém, na última internação, o artista pediu à família para ficar em casa até o momento de partir. Tatti faleceu na capital baiana, em sua residência.

Legado

Tatti Moreno é responsável por ser o autor das esculturas dos orixás, presentes no Dique do Tororó, em Salvador. Além disso, na capital baiana, ele homenageou os casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, com estátuas na Praça do Santana, no bairro do Rio Vermelho.

Fora do território baiano, Moreno criou diversas obras ao redor do país, como as que estão no Lago Paranoá, em Brasília, e nos jardins da estação Tucuruvi, em São Paulo.