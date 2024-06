Corpos com marcas de tiros são encontrados em polo náutico de Salvador | A TARDE

Os corpos de dois homens, que não tiveram identidade revelada, foram encontrados, na manhã desta quarta-feira, 5, no polo náutico Marina Aratu, que fica no bairro do Centro, em Salvador.

Em nota encaminhada ao Portal A TARDE, a Polícia Civil confirmou as duas mortes. Imagens encaminhadas à reportagem mostram que um dos corpos aparentava estar com as mãos amarradas.

As vítimas estavam com uma camisa laranja e um short vermelho, e a outra com uma camisa azul e um short cinza. Informações preliminares apontam que a maioria dos disparos teriam sido na região da cabeça.

Até o momento, ainda não há mais informações acerca da autoria ou da motivação para o ato criminoso.

Guias para remoção e perícia foram expedidas pela Polícia Civil. Oitivas e diligências serão realizadas para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.



