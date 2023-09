Corpos são encontrados nos bairros de Narandiba e Águas Claras

Dois homens foram mortas na noite desta terça-feira, 5, nos bairros de Narandiba e Águas Claras, em Salvador. As situações foram registradas em ocorrências distintas.

Informações preliminares apontam que a primeira vítima foi encontrada em Narandiba e apresentava sinais de execução por disparos de arma de fogo. O corpo tinha marcas na cabeça e nas costas, e foi encontrado embaixo da passarela do metrô.

Já no bairro Águas Claras, um homem também foi executado e o corpo deixado em via pública. Até o momento, ainda não há informações sobre as identidades das vítimas.

A autoria dos assassinatos, assim como a motivação para o ato criminoso, ainda é desconhecida. Equipes da PM estão no local aguardando o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).