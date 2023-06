Corrida Bahia Sem Fome arrecada 26 toneladas de alimentos

Cerca de dois mil pessoas participaram da "Corrida Bahia Sem Fome" neste domingo, 4, no no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O evento esportivo teve o objetivo de promover, além da prática de atividade física, a solidariedade e combater a fome.

Com largada às 6h30 da manhã, a corrida foi dividida em diferentes modalidades, incluindo categorias masculina, feminina e Pessoas com Deficiência. Os participantes competiram em provas de percursos de 3,5 km, 5 km e 10 km.

O evento premiou os cinco primeiros colocados na classificação geral de cada modalidade, tanto no masculino quanto no feminino. Os vencedores receberam prêmios em dinheiro, sendo R$ 500,00 para o primeiro lugar, R$ 400,00 para o segundo, R$ 300,00 para o terceiro, R$ 200,00 para o quarto e R$ 100,00 para o quinto colocado.

A iniciativa organizada pelo governo da Bahia, arrecadou 26 toneladas de alimentos através das inscrições dos competidores. O vice-governador, Geraldo Júnior, também participou da corrida e completou o percurso de 5 km.

Ele citou que quase dois milhões de baianos estão no mapa da fome. "Com as ações do Governo do Estado e o apoio da sociedade, nós venceremos essa situação difícil. Essa corrida hoje é um exemplo disso. São mais de dois mil inscritos nesse intuito de ajudar quem precisa".

O coordenador do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, ressaltou que a corrida celebra dois meses desde o início da primeira etapa da campanha, que no período realizou diversas iniciativas envolvendo diferentes segmentos da sociedade.

"Já arrecadamos um total de 650 toneladas de alimentos. Nessa corrida maravilhosa, foram adquiridas 26 toneladas por meio das inscrições dos atletas".

Jonas Soares, vencedor da prova de 5 km, expressou sua satisfação em contribuir para uma causa tão nobre. "Estou muito feliz por fazer parte dessa ação que une meu amor pela prática esportiva com a solidariedade. Estou contente em poder ajudar no combate à fome".