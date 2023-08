Cratera na Estrada do Derba chega a 12 dias sem previsão de conclusão

A via conhecida como 'Estrada do Derba', na BA-528, segue interditada após uma cratera se abrir na pista. Até o momento, já se vão 12 dias desde o ocorrido, em 18 de agosto, causado por fortes chuvas que atingiram o aterro próximo do acesso ao Hospital do Subúrbio e da região de Valéria.

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), ainda não existe um prazo para conclusão. A previsão da pasta é de que uma data para a liberação da via seja anunciada ainda nesta semana. Inicialmente, a resolução do serviço estava programada para o dia 22.

Por meio de nota, a pasta comunicou já ter identificado o ponto afetado do bueiro rompido e, agora, a equipe técnica avalia a recuperação ou a instalação de um novo dispositivo de drenagem no local.

Um total de 21 profissionais trabalham e máquinas, como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira e caçambas, são utilizadas nas ações, que estão por conta com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e da Transalvador.



Motoristas que costumam passar pelo local devem fazer o trajeto pela Avenida Célia Leal Borges, que dá acesso ao Hospital do Subúrbio, e pela rua das Pedrinhas.

Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE