Criança de 5 anos é encontrada após se perder da família em Salvador | A TARDE

Uma guarnição da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da PM localizou no início da noite deste sábado, 23, uma criança de 5 anos que havia se perdido da família, na praia de Piatã, em Salvador. A emoção marcou o reencontro do garoto com a avó.



A ocorrência foi iniciada, após banhistas acionarem os policiais militares, que realizavam patrulhamento da Operação Verão. Características físicas e a roupa utilizada pela criança foram repassadas para a guarnição.



As varreduras foram iniciadas e pouco tempo depois, o garoto foi achado. Ele, sozinho, atravessou uma avenida movimentada e entrou em um supermercado. Ao escutar o choro, os PMs perceberam que as características e vestimentas eram correspondentes.



Assim que os militares retornaram até a família na praia, a emoção tomou conta. A avó, a criança e os PMs se abraçaram. "Grande história e com mais um excelente trabalho desempenhado pela nossa Polícia Militar. O Natal dessa família será ainda mais especial. Continuaremos firmes nesse verão, protegendo baianos e turistas", enfatizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.



