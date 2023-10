Crianças e adolescentes terão feira de saúde | A TARDE

Em homenagem ao mês de celebração do Dia das Crianças, o público infantojuvenil de 3 a 18 anos terá acesso a diversos serviços de saúde, cidadania e atividades recreativas de forma gratuita nos dias 21 e 22 de outubro, entre 7h e 17h, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Mais de 7.500 horários nos turnos da manhã e tarde estão disponíveis a partir de amanhã, para agendamento no feiradacrianca.saude.ba.gov.br.



O cidadão pode realizar até três serviços de saúde e de cidadania, selecionando o dia e o turno de atendimento. Para ter acesso, é necessário apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), o RG, o CPF e o comprovante de agendamento. Já no caso de exames de ultrassonografia, exames laboratoriais e consultas é preciso apresentar a solicitação médica e é recomendado levar os exames anteriores para analisar o passado e evolução do paciente.

Dentre os serviços de saúde estão: de oftalmologia, com cirurgia de catarata; consulta com nutricionista; avaliação de odontologia e tratamento dentário; eletrocardiograma; ultrassonografia abdominal total e parede, vias urinárias e saco escrotal; cirurgias eletivas de hérnia inguinal, epigástrica e umbilical; coleta de sangue; vacinação, com vacinas de rotina, HPV e covid-19. Os participantes também poderão fazer a emissão de primeira e segunda via do RG, apresentando certidão de nascimento original em bom estado.

Em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) promove a ação, com shows, atividades pedagógicas e lúdicas de livre acesso, junto às secretarias estaduais do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), Educação (SEC), Cultura (Secult), Segurança Pública (SSP) e Justiça e Direitos Humanos (SJDH), como a Caravana do Lazer da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

O coordenador da Feira de Saúde, Edvaldo Gomes, aponta a importância do evento para celebrar a data com as crianças e os adolescentes, grupo restrito atendido. Ele comenta que a iniciativa é fruto de uma demanda que partiu da própria população, durante as pesquisas feitas nas feiras anteriores. Ele lembra que o atendimento é por ordem de chegada, a partir das 7h para o turno matutino, e das 12h para o turno vespertino.

“É mais uma etapa do programa já consolidado ‘Saúde mais perto’, que percorre o interior da Bahia e bairros da capital, regionalizando ao levar os atendimentos para mais perto da população, quebrando as barreiras hospitalares e atendendo as demandas reprimidas. Esses pacientes procuram as redes dos postos de saúde onde devem ser executados estes serviços e, na maioria das vezes, não conseguem os atendimentos por falta de disponibilidade. Então, o projeto vem, desta vez, voltado para crianças e adolescentes”, declara Gomes.

Em Salvador, já foram realizadas diversas feiras por causa do tamanho da população. ”Nós fizemos um mapeamento e destrinchamos. Então, tivemos o Mais Mulher só para as mulheres, no mês de março, e fizemos, recentemente, na Universidade Federal da Bahia, uma feira voltada à população LGBTQIAPN+, além de uma feira voltada às pessoas idosas, na Arena Fonte Nova, em comemoração aos 20 anos do estatuto, no início do mês”, afirma o coordenador.

Gomes acrescenta que querem estimular o cuidado com a saúde, podendo tratar precocemente e rastreando as doenças, além do acesso da população aos direitos. Por isso, chama a atenção para a importância da imunização e da caderneta atualizada, com a disponibilização de todas as vacinas do SUS, como para HPV, que segue com números abaixo da média referencial.

