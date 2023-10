Crimes por meio virtual aumentam 32%

Além dos comuns golpes de hackers ao pedir dinheiro pelo Whatsapp se passando por familiares ou amigos, agora, os criminosos também estão invadindo os perfis do Instagram para pedir dinheiro aos seguidores das vítimas. De acordo com os dados da Polícia Civil da Bahia, até julho deste ano, 12.475 casos de crimes de estelionato por meio virtual foram denunciados, perto do total ao longo de 2022, com 17.529. Comparando o primeiro semestre deste ano com o do ano passado, o aumento foi de 32%, de 7.579 a 10.059 crimes.

O comerciante que mora em Alagoinhas e trabalha em Salvador, Marcos Barreto foi uma das pessoas que já tiveram sua conta do Instagram invadida. “Eles falavam que, se investisse 5 mil reais, teria um retorno dobrado ou triplicado em alguns dias. Pessoas mais próximas sabem que não divulgo nada disso, e entraram em contato. Infelizmente, ainda teve gente que caiu no golpe”, comenta Marcos. Com o problema acontecendo, a cunhada de Marcos indicou um técnico que resgata contas hackeadas. Ele negociou e pagou cerca de R$ 200 para, em 48 horas, conseguir recuperar o perfil.

O estudante de veterinária Breno Rodrigues estava no estágio, quando recebeu mensagens do Instagram avisando que foi desconectado da conta. Ele tentou mudar a senha e não conseguiu entrar. Enquanto isso, os hackers já estavam postando divulgações de pirâmides financeiras e apostas, além de coisas pessoais que estavam salvas no aplicativo para parecer que era o estudante mesmo que postava e usava a rede social.

“Tentei entrar em contato com o Instagram. Mas, o que dificultou foi porque não tive um suporte efetivo. Eles não me ajudaram em nada. Eles me retornaram informando a conclusão. Mas, sem resposta a partir disso. O pior é que as pessoas estavam acreditando que aquilo era real. Mas, ninguém caiu, pelo menos. Eu tive que criar outra conta”.

Com isso, o técnico e especialista em Segurança Digital da Detseginfobr, Paulo Jeferson Santos, que mora em São Paulo e escreveu um e-book sobre como as pessoas podem recuperar a senha e fazer a blindagem, explica que uma das principais formas de evitar a invasão é não ter o número de celular vinculado à conta. Esse é o caminho mais utilizado pelos hackers para conseguir invadir os perfis.

Ele acrescenta que, assim que perceber a invasão e após ser desconectado e tentar colocar o usuário e a senha, a pessoa deve fazer o processo de recuperação do próprio Instagram. “A pessoa vai tentar entrar e colocar a opção ‘esqueceu senha’. Depois, vai liberar as opções de contato que tinha na conta, como e-mail e número de telefone. Ou seja, os dados antigos da conta. Se você não tiver mais esses dados, consegue fazer por outros processos, mas demora mais tempo para recuperar, como via o Procon ou o sistema do governo, o gov.br”.

Paulo sugere também as trocas de senha a cada três meses e colocar autenticação de dois fatores por aplicativos, que gerem códigos.

A Polícia Civil do estado de São Paulo também deu dicas no seu Instagram de como recuperar o perfil. Nele, ensina o passo a passo. Segundo a informação, a pessoa deve: fazer logoff de todas as contas no aplicativo do Instagram; inserir o nome de usuário da conta hackeada; clicar na opção “esqueceu sua senha”; selecionar a opção “precisa de mais ajuda?”; verificar se reconhece o trecho do seu e-mail para enviar o código de segurança recebido, que deve ser preenchido. Assim, retorna o comando do perfil.

Caso o invasor tenha conseguido alterar essas informações, deve: clicar na opção “não consigo acessar este e-mail ou número de telefone”; selecionar a opção “minha conta foi invadida”; selecionar a opção “tenho uma foto no perfil”; inserir seu e-mail e clicar na opção “enviar”. Por fim, será solicitado que a pessoa grave uma selfie para auxiliar na recuperação da sua conta e precisará seguir os procedimentos na lista. Caso ocorra tudo bem, a pessoa receberá por e-mail um link para recuperação da conta.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira