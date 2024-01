Criminoso se disfarça de entregador para roubar mulheres; veja a ação | A TARDE

Duas mulheres foram vítimas de um criminoso disfarçado de entregador por aplicativo, em Salvador. O registro foi feito por uma câmera de segurança instalada na Rua Adriano Azevedo Pondé, setor G, de Mussurunga, Nas imagens é possível ver o criminoso observando as vítimas que estão conversando na praça que está em reforma. Ele chegas e anuncia o assalto. As mulheres se assustam e uma delas chega a jogar o celular para o bandido, mas o aparelho cai no chão. Ela é obrigada a pegar e entregar na mão do criminoso que foge. As vítimas seguem no sentido contrário. A Polícia Militar informou que não foi acionada para essa ocorrência. O crime foi registrado na noite do último sábado, 06.

