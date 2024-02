Criminoso se entrega após manter família réfem por 3 horas em Salvador | A TARDE

O homem que mantinha uma família refém, no bairro de Periperi, no Subúbrio Ferroviário de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 16, se entregou à polícia após três horas de negociação. O caso teve início por volta das 8h, na Avenida 9 de março, na área conhecida como Rua da Creche.

Antes da situação, homens armados teriam trocado tiros com policiais militares e, durante a fuga, um dos suspeitos invadiu uma casa e fez uma mulher e sua filha reféns.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e foi responsável por seguir com a negociação até a liberação das reféns e da rendição do homem.