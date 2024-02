Mulher e criança são mantidas como reféns no Subúrbio Ferroviário | A TARDE

Uma jovem e uma criança estão sendo mantidas como reféns dentro de uma casa na manhã desta sexta-feira, 16, na localidade da Nova Constituinte, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo as informações iniciais, o suspeito usou o imóvel para se esconder após trocar tiros com equipes do MotoPeto da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).