Defesa Civil abre nova turma para capacitar voluntários | A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) oferece o curso de formação através do programa "Mobiliza Defesa Civil", com o objetivo de formar multiplicadores em comunidades em áreas de risco. A Codesal capacita mensalmente 60 voluntários para disseminar as ações da instituição. As aulas acontecem no auditório da Codesal, na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), sempre na primeira sexta-feira do mês.

Para participar do programa, qualquer cidadão pode acessar o site da Codesal (www.codesal.salvador.ba.gov.br) e, na aba Seja Voluntário, preencher as informações e aguardar a resposta através do e-mail cadastrado na plataforma. Com duração de cinco horas, o curso não gera vínculo empregatício, nem remuneração de qualquer tipo. A próxima turma de formação de voluntários da Defesa Civil vai acontecer no dia 3 de maio.

Formação

O voluntário é capacitado para a atuar em atividades referentes à disseminação de informações. Além disso, pode instruir e mobilizar a população acerca de riscos e sobre como agir em casos de crise, na prestação de socorro e na imediata resposta visando o bem estar e a segurança dos cidadãos residentes em áreas consideradas de risco.

A capacitação é apresentada em quatro módulos, subdivididos em “Defesa Civil Institucional", que detalha as ações do órgão e demais secretarias associadas nas ações de apoio às comunidades de risco; "Primeiros Socorros", capacitando o corpo voluntário a atender cidadãos feridos durante situações de crise; "Mudanças Climáticas", com um apanhado geral acerca do papel dessas alterações no meio ambiente nas cidades; e "Percepção de Risco em Defesa Civil", ministradas por engenheiros da Codesal, que demonstram como o cidadão comum pode perceber os sinais quando uma área pública ou moradia corre riscos estruturais.