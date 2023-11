Desfile reúne blocos afro e afoxés no Centro de Salvador | A TARDE

Em iniciativa inédita e como parte da programação do Salvador Capital Afro, a Prefeitura de Salvador, realiza ,no próximo dia 25, um desfile de blocos afros e de afoxé pelas ruas do Centro Histórico.

Os cortejos, que terão como ponto de partida o Pelourinho e a Avenida Sete - na Região da Casa d' Itália - vão contar com apresentações dos blocos Olodum, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Afoxé Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Muzenza, A Mulherada, Didá, Bloco da Capoeira e Araketu, e pretendem dar protagonismo às entidades e grupos que reforçam a expressão cultural e social da população negra da cidade.

As apresentações serão realizadas com as bandas percussivas no chão, sem cordas, e com trios elétricos ou pranchões.

Sobre a organização das apresentações

Do Pelourinho sairá o cortejo de 100 baianas juntamente com os Filhos de Gandhy, A Mulherada, Filhas de Gandhy, Didá e Olodum. Já a Avenida Sete será o ponto de partida para os desfiles do Cortejo Afro, Bloco da Capoeira, Araketu, Malê de Balê, Ilê Aiyê e Muzenza.

Como acontece na maior festa popular do mundo, o tradicional encontro de trios será na Praça Castro Alves.