Devotos celebraram dia de São Francisco de Assis com pets | A TARDE

O dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais, foi celebrado com muita alegria nesta quarta-feira, 4. Em toda cidade ocorreram celebrações com missas nas igrejas dedicadas ao santo, como em Alto de Coutos, Saramandaia , Pelourinho e Boca do Rio.

Na Paróquia São Francisco de Assis, localizada na Boca do Rio, a novena foi iniciada no dia 25 de setembro com o tema ‘A vocação de São Francisco: Francisco, vai e restaura a Minha Igreja’. E ontem forma realizadas diversas atividades, como as missas e a benção aos animais, realizada pelo pároco André Alencar, além da venda do ‘caruru franciscano’, com o objetivo de arrecadar recursos financeiros para as atividades paroquiais.

André Alencar, pároco da paróquia da Boca do Rio destacou, falou sobre a importância da celebração de São Francisco de Assis. “São Francisco é o padroeiro de nossa paróquia e é alguém que durante sua história de sua vida sempre valorizou a presença de Deus em toda a criação, o que envolve os animais. Por termos esse carinho e cuidado com nossos animais domésticos, trazemos também a benção de Deus pela intercessão de São Francisco para estes”, destacou Alencar.

Muitos fiéis levaram seus animais domésticos para a celebração, como Laís Amorim, 24 anos, que estava com dois cães. “É interessante pensar que além de nós, os animais também merecem as bênçãos, pois também são filhos de Deus, são nossos irmãos. Há mais de 10 anos eu trago meus cães. Hoje trouxe os pais deles também. Sou da paróquia e veterinária, minha conexão hoje se potencializou”.

A celebração também ocorreu em outras paróquias como em Altos de Coutos, que também realizou missas durante todo o dia com bênçãos aos animais. Já em Saramandaia, o dia foi marcado pela celebração eucarística das crianças, a oração das Vésperas e missa solene. No Pelourinho, foram celebradas missas para São Francisco de Assis durante todo o dia, além de procissão com a imagem do santo protetor dos animais, que foi levada pelas principais ruas do Centro Histórico.

*Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes