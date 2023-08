Dia D reforça vacinação em todas as idades

Mais de 50 postos, espalhados nos 12 Distritos Sanitários da capital baiana, realizaram mais um Dia D da Vacinação, neste sábado, 26, com a aplicação de imunizantes contra catapora (varicela), BCG, poliomielite e demais vacinas oferecidas habitualmente, além da bivalente da Covid-19 e da gripe (influenza). O objetivo é fortalecer a imunização em meio à baixa procura registrada no estado, que está entre 45% e 55%, segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) enquanto deveria estar na casa dos 94%.

Em visita à Unidade Básica de Saúde (UBS) Ministro Alkimin, em Massaranduba, A Tarde verificou pouco movimento pouco no começo da vacinação, que foi aumentando ao longo da manhã. Segundo a gerente da UBS, Yasmin Quintela, esse é um padrão nos finais de semana.

A metalúrgica Elisângela Barbosa, mãe de Lucio Antônio, de 13 anos, levou o filho para tomar as vacinas da hepatite B e da gripe e comemorou a realização da campanha. “É muito importante aproveitar esses dias porque não tenho tempo de trazê-lo durante a semana e ele estuda todos os dias pela manhã e tarde. Seria um contratempo vir porque teríamos que faltar ao trabalho, no meu caso, e à escola ou à banca, no caso dele. Aproveitamos para atualizar a caderneta para ficar todo organizado”, comentou Elisângela.

A vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos, esteve na UBS durante a manhã. “É fundamental! Primeiro pela questão da sensibilização da população e, segundo, pela facilitação do acesso às vacinas espalhadas pela cidade, garantindo o aumento da cobertura. Sobretudo, a ideia hoje é o acesso não somente às vacinas da covid-19 e da influenza, mas de rotina. Então, aquela família que trabalha o dia todo durante a semana e não tem condições de ir ao posto antes do encerramento pode se vacinar”, explica.

Esse foi o caso da recepcionista Sidione Tiano, que foi à UBS com a filha Valentina, a mãe Denise e a vó Renilda. Ela se vacinou contra o sarampo, enquanto a filha tomou o imunizante para a gripe, e a mãe e a vó também atualizaram a vacinação. “Vim com a família toda. Essa vacinação no final de semana foi ótima porque durante a semana não tenho tempo. Realmente, foi melhor assim com todos reunidos e o local vazio. É também uma questão de proteção contra os vírus que estão circulando”, declarou.

Sobre as estratégias para ampliar a cobertura vacinal, a secretária relata a criação de uma série de estratégias, inclusive com um planejamento ao lado das Secretaria Municipal de Educação (SMED) e da Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre). “Com a vacinação nas unidades escolares, a mãe recebe o pedido de autorização e responde na cadernetinha para que nossa equipe possa ir vacinar. Tudo isso passa pela atitude da família e dos nossos acessos nos grandes locais de circulação”, afirma.

Catapora

Já em relação à vacinação contra a varicela, mais conhecida como catapora, motivo de um alerta da Sesab por conta da ocorrência de surto em alguns municípios baianos, como Salvador, a gerente UBS relatou uma maior procura pela vacina no posto. Na avaliação da secretaria da Saúde, ainda não foi algo suficiente e é preciso manter o investimento para “Na verdade, estamos buscando sensibilizar. As pessoas muitas vezes no dia a dia, com os nossos alertas, não se dão conta do que aquilo pode significar na sua família. Quando chega perto do vizinho ou na escola elas se assustam mais. Nós aproveitamos esses alertas, mas também fazemos a sensibilização com os agentes comunitários de saúde e nossa equipe de saúde da família, conversando com cada mãe e pai, e levando ações para as escolas. A ideia é fazer com que o cuidador da criança tenha a ideia real da importância”, finaliza Ana Paula.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre