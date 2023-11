Diretor do Sindpoc é esfaqueado em tentativa de assalto | A TARDE

O Diretor do Sindpoc, Agrimaldo Souza, foi esfaqueado em uma tentativa de assalto, no centro de Salvador, no último domingo, 26. A vítima pediu mais políticas públicas voltadas aos usuários de drogas.

O Sindpoc informou que os assaltantes já foram identificados e conduzidos, na manhã desta segunda-feira, 26, à Policia Civil.

Investigador de polícia há 20 anos, Agrimaldo destaca que em Salvador existe um "exército de zumbis", usuários de drogas que atuam na praça da Piedade e no entorno do Campo Grande, procurando vítimas, sendo que o principal "objeto de desejo" é aparelho celular para possível troca por droga.

Agrimaldo diz também que a identificação das facções criminosas e prisão das principais lideranças já estão sendo feitas pela SSP e Polícia Civil. Para o diretor do Sindpoc, Salvador precisa de políticas públicas que consigam combater o tráfico de drogas de forma mais eficaz.

"A polícia não é para ficar enxugando gelo, prendendo e soltando usuários de drogas. Roubam os celulares e depois correm para Gamboa para trocar por droga na boca de fumo. O que falta é uma ação social efetiva, que envolva várias secretarias do município, com políticas sociais de acolhimento para diminuirmos a quantidade de usuários, para diminuirmos esses vampiros. diz o investigador e diretor do Sindpoc, Agrimaldo Souza.