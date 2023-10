Dois homens são sequestrados e têm mãos amputadas em Salvador

Dois homens tiveram as mãos amputadas após serem sequestrados e agredidos, em Salvador. O caso aconteceu na sexta-feira, 22, no bairro de Cajazeiras.

Segundo as informações da Polícia Civil, as vítimas relataram que foram agredidas por três homens por serem moradores de outro bairro. Os criminosos teriam sequestrado as vítimas, as colocado em um veículo e as levado até a comunidade. O local do sequestro não foi informado.

Os homens ainda teriam sido golpeados com facão. Um deles teve e mão direta amputada e a esquerda lesionada, enquanto o outro teve a mão esquerda amputada e a direita lesionada.

As vítimas deram entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde a ocorrência foi registrada.

A 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) investigará o crime.