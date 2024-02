Dois ônibus são assaltados no Lobato nesta segunda-feira | A TARDE

Dois ônibus foram assaltados na manhã desta segunda-feira, 12, em Salvador. Segundo informações divulgadas pelo Sindicato dos Rodoviários, as ocorrências foram registradas no Lobato, na região do Boiadeiro.

O primeiro crime teria ocorrido às 3h da manhã. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar e levados para a delegacia. Cerca de 20 pessoas registraram a ocorrência. O Sindicato dos Rodoviários aponta que que mais passageiros estavam no coletivo.

O segundo assalto, no mesmo local, aconteceu às 6h. Não há informação sobre a ligação entre os dois casos.

A Polícia Civil divulgou em nota que oito homens foram presos em flagrante por assaltar um ônibus da linha Mirantes de Periperi x Lapa. A segunda ocorrência, registrada na linha Paripe x Barra, está sendo investigada pela polícia.