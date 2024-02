Domingo deverá ser de céu nublado com chuva em Salvador | A TARDE

Quem aguardou o fim de semana para curtir os parques e as praias de Salvador teve que mudar a programação. De Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) o sábado, 26, o domingo, 27, na capital baiana será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia. O órgão faz alerta para os risco para deslizamentos de terra e alagamentos provocados pelo acumulados de chuvas dos últimos dias.

Os dados do Cemadec apontam que os maiores acumulados de chuvas registrados nas últimas 12 horas (atualizados às 8h deste sábado) foram na Calçada (92,4 mm), Santa Luzia (93 mm), Campinas de Brotas (91,8 mm), Brotas (89,6 mm) e Centro (88,9 mm).



Na sexta-feira, 26, os maiores picos de chuva em uma hora ocorreram em: Santa Luzia (48,2 mm), Brotas (47,8 mm), Capinas de Brotas (47,6 mm), Capelinha – Vila Picasso (45,2 mm), Calçada (44,4 mm), Bom Juá (42,8 mm), Pituba – Parque da Cidade (41,2 mm), IAPI (39,4 mm), Engenho Velho de Brotas (39,2 mm) e Chapada do Rio Vermelho (39,2 mm).



Ocorrências - Até as 9h30 deste sábado, a Defesa Civil registrou 39 ocorrências. Foram 12 solicitações por deslizamentos de terra, 7 ameaças de desabamento, 6 ameaças de deslizamentos, 5 desabamentos parciais, uma árvore ameaçando cair, uma árvore caída e uma avaliação de área.



Plantão - A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.



A Codesal também emite alertas para que a população não seja pega de surpresa. Para receber os boletins de alerta, basta enviar um SMS para 40199 e informar o número do CEP. O serviço é gratuito.