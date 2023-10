Dupla é presa com veículo roubado em Camaçari

Dois homens foram presos em um veículo com restrição de roubo. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira, 23, na localidade Verde Horizonte na cidade de Camaçari.

Segundo as informações da PM, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático, Rondesp RMS, quando, durante a realização da Operação Vetor Aéreo localizaram o carro roubado. Durante a abordagem os pms encontraram com os dois ocupantes do veículo um simulacro de arma de fogo e diversos pertences fruto de roubo.

Os dois suspeitos detidos, o veículo e todo o material apreendido foram apresentados à 18ª DT/Camaçari, onde a ocorrência foi registrada