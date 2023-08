Dupla suspeita de assalto morre ao bater de frente com ônibus

Dois homens morreram na noite de sexta-feira, 11, durante uma persguição policial no bairro do Retiro, em Salvador. De acordo com a polícia, apoliciais do Batalhão de Pronto Emprego Operacional faziam ronda em Pirajá quando desconfiaram da dupla que estava em uma moto.

Ao receber sinal de parada, os suspeitos teriam fugido em direção a BR-324. Durante a perseguição, o condutor entrou na contramão da avenida Barros Reis, e na altura da antiga Coca-Cola, terminou batendo de frente com um ônibus que vinha ne sentido contrário.

Paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados. mas so dois homens morreram no local.