Elevador Lacerda volta a funcionar na manhã desta quarta-feira | A TARDE

Os elevadores Lacerda, Taboão e Plano Inclinado Gonçalves, localizados no bairro do Comércio, em Salvador, tiveram sua operações retomadas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 8, pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a Semob, o serviço havia sido suspenso devido às interrupções do fornecimento de energia elétrica na região do Centro. A situação ocorreu devido a galhos de uma árvore de grande porte serem lançados em direção à rede elétrica no Pelourinho.



"A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que a operação dos elevadores do Taboão, Lacerda e do Plano Inclinado Gonçalves foi retomada na manhã desta quarta, após sucessivas interrupções do fornecimento de energia elétrica na região do Centro", diz trecho da nota.

Pela segunda vez, a região ficou sem eletricidade nessa semana. Na segunda, 6, um incêndio atingiu uma subestação da Coelba, na Praça Municipal, afetando vários bairros do Centro. A sede da prefeitura de Salvador precisou ser evacuada.