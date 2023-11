Em dois dias, 14 postos de combustíveis são fiscalizados | A TARDE

A 8ª etapa da Operação Posto Legal fiscalizou 14 postos de combustíveis na capital baiana e Região Metropolitana de Salvador (RMS), segunda-feira, 23, e terça-feira, 24,

Segundo o perito criminal Augusto Costa Souza, coordenador do setor de Química do DPT, dos postos verificados em Salvador e Lauro de Freitas, apenas um estava com diesel suspeito de adulteração. Uma amostra do combustível foi levada para a ANP e passará por análise.

Participam da operação o Departamento de Polícia Técnica (DPT), a Companhia Independente de Polícia Fazendária (CipFaz), a Secretaria da Fazenda, do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), a Superintendência de Proteção e da Defesa do Consumidor (Procon) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Atuação



No primeiro semestre de 2023, a ação integrada cujo objetivo é verificar a qualidade e regularidade do combustível vendido ao consumidor baiano, passou pelos municípios de Feira de Santana, Santo Estevão, Itatim, Serra Preta, Anguera, Ipirá, Vitória da Conquista, Cândido Sales, Itambé, Itapetinga, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Juazeiro, Casa Nova e Sobradinho