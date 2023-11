Em Salvador, embaixadores africanos são recebidos pelo governador | A TARDE

Em missão no estado desde o último dia 18, embaixadores de países africanos, estiveram nesta terça-feira, 21, com o governador Jerônimo Rodrigues, no Centro Administrativo, em Salvador.

Na oportunidade, o grupo de líderes da União Africana, falou sobre o interesse de se aproximar da Bahia e fortalecer parcerias e cooperações internacionais.

Na presença de parte do seu secretariado, o chefe de estado apresentou aos embaixadores um pouco dos trabalhos realizados na Bahia no âmbito da cultura, educação, turismo, desenvolvimento regional, tecnologia e inovação. Além de lembrar dos vôos internacionais que têm sido inaugurados e da possibilidade de dar início a vôos diretos da Bahia para países africanos.

“Nessa semana da Consciência Negra, estive com o presidente Lula, fazendo lançamentos e entregas relacionadas, e hoje estou recebendo embaixadores de diversos países, abrindo caminhos para negócios, intercâmbios culturais e educativos. Temos muito em comum, como produção de cacau, de chocolate, e o ato cultural”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

Estiveram presentes 17 embaixadores, representando África do Sul, Mali, Mauritânia, Camarões, Moçambique, Nigéria, Gana, Zimbábue, Togo, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Malawi, Costa do Marfim, Gabão, Quênia, Namíbia e Tanzânia.

Os embaixadores também participaram das celebrações em Salvador pelo Dia Nacional da Consciência Negra, na última segunda-feira (20), no Curuzu, e visitaram a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em São Francisco do Conde.